Помогите решить уравнение! 7/22х + 1/3• (х- 7/22х) + 25 =х
Алгебра
Помогите решить уравнение! 7/22х + 1/3• (х- 7/22х) + 25 =х
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