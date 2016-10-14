√2^x умножить на √3^x=216
Алгебра
√2^x умножить на √3^x=216
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√2^x * √3^x=216; (√2 * √3)^x = 216; √(2*3)^x = 216; √6^x= 216; 6^(x/2) = 6^3; x/2 = 3; x = 6
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