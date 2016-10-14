√2^x умножить на √3^x=216

Алгебра
√2^x умножить на √3^x=216
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√2^x  * √3^x=216; (√2  * √3)^x = 216; √(2*3)^x = 216; √6^x= 216; 6^(x/2) = 6^3; x/2 = 3;  x = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите и найдите значение выражения: -5(3.1q-2.5)+11.3q-4 при q=-2/7
Ответить
Английский язык
Помогите! У меня будет контрольная работа по английскому языку! Как готовиться? Только 2 дня осталось до начала! Работа 14.10.16. И так иду на отли...
Ответить
Математика
Коробка с виноградом в 4 раща легче,коробка с бананами.Коробка с бананами на 12 кг т??желее коробки с виноградом.найдите массу коробки с виноградом
Ответить
Русский язык
Помогите решить номер80. Пожалуйста))) 8 класс .Под редакцией Шмелёва.
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слова морскими
Ответить