Помогите решить номер80. Пожалуйста))) 8 класс .Под редакцией Шмелёва.

Гость: Гость:

Легко заметить, если в какой-нибудь передаче на радио или телевидении говорят о языке или культуре, кое-кто обязательно воскликнет: Как мы стали говорить? За чем столько заимствований? Мы забываем... ...панических настроений в обще-то. живой, живучий. Он чрезвычайно чувствителен и восприимчив, но ему не так то просто что-либо навязать...прижалось. сознании. не достаёт оболочки.