Помогите решить номер80. Пожалуйста))) 8 класс .Под редакцией Шмелёва.
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Помогите решить номер80. Пожалуйста))) 8 класс .Под редакцией Шмелёва.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко заметить, если в какой-нибудь передаче на радио или телевидении говорят о языке или культуре, кое-кто обязательно воскликнет: Как мы стали говорить? За чем столько заимствований? Мы забываем... ...панических настроений в обще-то. живой, живучий. Он чрезвычайно чувствителен и восприимчив, но ему не так то просто что-либо навязать...прижалось. сознании. не достаёт оболочки.
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