My sistet is a good .She's got tmenty pupils in her class
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My sistet is a good .She's got tmenty pupils in her class
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що робити нада я не поняла
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