Помогите решить задачу: две стороны треугольника равны 2 корня из 3 см. и 8 см. Найди??е третью сторону треугольника, если она равна радиусу описанной окружности данного треугольника.

Геометрия

Помогите решить задачу: две стороны треугольника равны 2 корня из 3 см. и 8 см. Найди??е третью сторону треугольника, если она равна радиусу описанной окружности данного треугольника.

Автор: Гость