Помогите решить задачу: две стороны треугольника равны 2 корня из 3 см. и 8 см. Найди??е третью сторону треугольника, если она равна радиусу описанной окружности данного треугольника.
Геометрия
Помогите решить задачу: две стороны треугольника равны 2 корня из 3 см. и 8 см. Найди??е третью сторону треугольника, если она равна радиусу описанной окружности данного треугольника.
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