Найдите произведение или частное 8/9:6 15*5/6
Математика
Найдите произведение или частное 8/9:6 15*5/6
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1)8/9:6=8/9*1/6=8/54=4/27 15*5/6=75/6=12,5
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