Восстанови связь слов в текстах. Из какого рассказа взяты эти отрывки раскрой ско??ки образую форму прошедшего времени глагола выдели суффикс л и окончания.Объясни с помощью схемы постановку запятой в 2м предложении

Русский язык

Восстанови связь слов в текстах. Из какого рассказа взяты эти отрывки раскрой ско??ки образую форму прошедшего времени глагола выдели суффикс л и окончания.Объясни с помощью схемы постановку запятой в 2м предложении

Автор: Гость