Восстанови связь слов в текстах. Из какого рассказа взяты эти отрывки раскрой ско??ки образую форму прошедшего времени глагола выдели суффикс л и окончания.Объясни с помощью схемы постановку запятой в 2м предложении
Русский язык
Восстанови связь слов в текстах. Из какого рассказа взяты эти отрывки раскрой ско??ки образую форму прошедшего времени глагола выдели суффикс л и окончания.Объясни с помощью схемы постановку запятой в 2м предложении
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Где предложения? Хуахак
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