Речення зі словом волосся прямого і переносного значення
Українська мова
Речення зі словом волосся прямого і переносного значення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямое-Мое волосся дуже довге. переносное-Мое волося почало ломатися
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