Речення зі словом волосся прямого і переносного значення

Українська мова
Речення зі словом волосся прямого і переносного значення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 прямое-Мое волосся дуже довге. переносное-Мое волося почало ломатися 
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