Напишите Пожалуйста Сочинение-рассуждение на тему :Повесть о Петре и Февронии Муромских 3 или 4 абзаца ПОЖАЛУЙСТА

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Народный обряд очередной этап своего становления переживал в 1-й половине XVI в., что нашло отражение в созданной в это время «Повести о Петре и Февронии Муромских». Сюжет «Повести» и многочисленных устных рассказов очень прост: в них говорится о болезни князя Петра, о том, что вылечить его смогла только крестьянская девушка Феврония, и о последовавшем затем браке князя и крестьянки. Не вызывает сомнений, что до встречи с князем Петром Феврония была язычницей: молилась она не в церкви и не в избе перед божницей, а под ореховым кустом, «в рощенье». Врачевание князя Петра было проведено ею в чисто языческой традиции. Позже Феврония станет женой христианина и христианской святой, то есть безусловно христианкой (момент крещения, как малозначащий с народной точки зрения, при этом не подчеркнут).В «Повести» в иносказательной форме описаны те основные предбрачные символы и действия, совокупность которых позже войдет в состав народного свадебного обряда: называние жениха князем, его приезд в сопровождении бояр (и тысяцкого), конный поезд, подарки, баня. Таким образом, «Повесть о Петре и Февронии» запечатлела процесс христианизации русского крестьянства, осуществлявшийся на уровне семейно-брачных отношений.