Напишите сочинение-рассуждение ,раскрывая смысл высказывания Константина Дмитриевича Ушинского:"природа страны и история народа,отражаясь в душе человека выражались в слове. Ребят пожалуйста помогите срочно надо училка у меня м...
Русский язык
Напишите сочинение-рассуждение ,раскрывая смысл высказывания Константина Дмитриевича Ушинского:"природа страны и история народа,отражаясь в душе человека выражались в слове. Ребят пожалуйста помогите срочно надо училка у меня монстр
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Гость:
Все знания человека об окружающий действительности закреплены в языке и выражены в нем.
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