Напишите сочинение-рассуждение ,раскрывая смысл высказывания Константина Дмитриевича Ушинского:"природа страны и история народа,отражаясь в душе человека выражались в слове. Ребят пожалуйста помогите срочно надо училка у меня м...

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Напишите сочинение-рассуждение ,раскрывая смысл высказывания Константина Дмитриевича Ушинского:"природа страны и история народа,отражаясь в душе человека выражались в слове. Ребят пожалуйста помогите срочно надо училка у меня монстр

Автор: Гость