Моторная лодка плыла 4 часа по течению реки и 6 часов против течения, пройдя за это ??ремя 114 км. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки 3 км/ч.
Математика
Моторная лодка плыла 4 часа по течению реки и 6 часов против течения, пройдя за это ??ремя 114 км. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки 3 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость лодки - х составим уравнение (х+3)*4+(х-3)*6=114 4х+12+6х-18=114 10х-6=114 10х=120 х=12 ответ: 12км/ч
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