Моторная лодка плыла 4 часа по течению реки и 6 часов против течения, пройдя за это ??ремя 114 км. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки 3 км/ч.

Математика

Моторная лодка плыла 4 часа по течению реки и 6 часов против течения, пройдя за это ??ремя 114 км. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки 3 км/ч.

Автор: Гость