Самая разрушительная волна- это океаническое цунами. Самая маленькая на Земле птичка-это бразильская колибри. самый надежный вид связи- это современное радио. Самое крупное австралийское животное- это гигантский кенгуру. са...

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Самая разрушительная волна- это океаническое цунами. Самая маленькая на Земле птичка-это бразильская колибри. самый надежный вид связи- это современное радио. Самое крупное австралийское животное- это гигантский кенгуру. самые непроходимые в мире леса- это тропические джунгли. Найти неизменяемые слова.Доказать что они являются существительными

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