Скорость катера по течению двадцать восем целых пять восьмых км/ч.Скорость течения реки три целых одна четвёртых км/ч.Найти скорость катера против течения реки

Математика

Скорость катера по течению двадцать восем целых пять восьмых км/ч.Скорость течения реки три целых одна четвёртых км/ч.Найти скорость катера против течения реки

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