Скорость катера по течению двадцать восем целых пять восьмых км/ч.Скорость течения реки три целых одна четвёртых км/ч.Найти скорость катера против течения реки
Математика
Скорость катера по течению двадцать восем целых пять восьмых км/ч.Скорость течения реки три целых одна четвёртых км/ч.Найти скорость катера против течения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 5/8-3 1/4=28 5/8-3 2/8=25 3/8 (км/час) собственная скорость катера 25 3/8-3 1/4=25 3/8-3 2/8=22 1/8 (км/час) Ответ: скорость катера против течения реки 22 1/8 км/час
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