В каком варианте ответа периоды в истории человечества расставлены в правильной ??оследовательности? А) древний мир-средние века -новое время-новейшее время В)средние века-древний мир-новое время-новейшее время С)новое время...

История

В каком варианте ответа периоды в истории человечества расставлены в правильной ??оследовательности? А) древний мир-средние века -новое время-новейшее время В)средние века-древний мир-новое время-новейшее время С)новое время-древний мир-средние века-новейшее время D)древний мир-новое время-средние века-новейшее время

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