Jane is having breakfasr now. надо отрицательно и вопросительно помогите

Английский язык
Jane is having breakfasr now. надо отрицательно и вопросительно помогите
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Автор: Гость
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