Ребята прошу вас помогите написать сочинение про Дагестан и город Махачкала чтоб сочинение было классным прошу вас помогите мнеДаю 25 баллов

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Столица республики Дагестан - город Махачкала, был основан в 1844 году. Расположена столица на равнине между горой Тарки-Тау и морем. За свою историю название города менялось несколько раз. Ранее он назывался "Порт-Петровском", еще ранее - "Петровское". Порт-Петровском город был назван в связи с тем, что армия под предводительством Петра I в годы Персидского похода останавливалась здесь. Военным укреплением было первое предназначение города, вследствие чего он и имел название "Петровское". Нынешнее наименование город получил в честь революционера Махача Дадаева, памятник которому поставлен перед домом правительства.Сегодня Махачкала - это развивающийся и благоустроенный город. Он является средоточием железнодорожных, автомобильных, воздушных и морских путей.В городе можно увидеть здания, построенные в конце 19 века. Они выделяются темно-желтым цветом из-за известняка.