Охарактеризовать героев из поэмы руслан и людмила.п помогите пожалуйста дам 20 балов
Литература
Охарактеризовать героев из поэмы руслан и людмила.п помогите пожалуйста дам 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛЮДМИЛА — героиня поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» (1817-1820, пролог, 1824-1825, ред. «Людмила и Руслан»). Имя Л. А.С.Пушкин заимствовал из поэмы В.А.Жуковского «Людмила». Л.— идеальная женщина сказки, невеста героя, Руслана, ради которой преодолеваются все преграды. В прологе Л. предстает преданной невестой, которая тужит, ожидая своего освободителя — жениха. Контрастно оттеняя в мужчине силу, а в женщине — слабость, автор не скупится на изображение «красоты ее нежной»: «стройный стан», «две ножки, чудо из чудес», «кудри золотые», «бледное чело», «прелестна прелестью небрежной». «Она чувствительна, скромна, // Любви супружеской верна». Автор чувствует»Шв. родственную душу («Ее улыбка, разговоры // Во мне любви рождают жанр») женщины, к которой обращена поэма и чей образ возникает в лирических отступлениях. Образ Л. послужил прообразом героини балета Ф.Е.Штольца «Руслан и Людмила» (1821), в котором роль Л. исполняла А.И.Истомина. Конгениально воплотил пушкинский образ Л. М.И.Глинка в своей опере «Руслан и Людмила» (1845). Среди знаменитых исполнительниц этой партии — А.В.Нежданова (1902).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Немецкий язык
Українська мова
Алгебра
Плиззз 1)За 4ч моторная лодка пошлатакое же расстояние как за 5ч против течения. Найти собственную скорость лодки если скорость течения 2км/ч. ...