Плиззз 1)За 4ч моторная лодка пошлатакое же расстояние как за 5ч против течения. Найти собственную скорость лодки если скорость течения 2км/ч. 2)За три дня продали 15тонн картофеля.В первый день продали на 1 тонну меньше ч...
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Плиззз 1)За 4ч моторная лодка пошлатакое же расстояние как за 5ч против течения. Найти собственную скорость лодки если скорость течения 2км/ч. 2)За три дня продали 15тонн картофеля.В первый день продали на 1 тонну меньше чем во второй,а в третий 2/3,что в первой и второй вместе.Сколько тонн продали в каждый из дней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Обозначим скорость x. значит: 4x+2*4=5x-2*5 4x-5x=-10-8 -x=-18 x=18 км/ч.
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