Составте числовое вырожение и найдите ево значение. Произведение чисел 1000 и сума чисел 6 и 43
Математика
Составте числовое вырожение и найдите ево значение. Произведение чисел 1000 и сума чисел 6 и 43
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я поняла: 1000•1000+(6+43)=1000049 6+43=49 1000•1000=1000000 1000000+49=1000049
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