Разум - счастливый дар человека или его проклятие? Напишите, пожалуйста, вступление для сочинения (не менее 60 слов). И если кто осилит, то 1 аргумент. Отдаю последние баллы

Литература
Разум - счастливый дар человека или его проклятие? Напишите, пожалуйста, вступление для сочинения (не менее 60 слов). И если кто осилит, то 1 аргумент. Отдаю последние баллы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разум счастливый дар человека или его проклятие!?Вопрос нелёгкий. Стоит рассмотреть,что же всё-таки означает слово разум.Заглянем в словарь,итак разум- это высшая ступень познавательной деятельности человека, способность логически и творчески мыслить, ум, интеллект.Отсюда следует,что разум он очень нужен человеку,для того чтобы жить логические и интеллектуально.Без разума человек,поддавался бы либо эмоциям,либо сердцу и никакого здравого рассудка.Всё было бы ,мне кажется, безрассудно и беспуто.Нет,разум человеческий Мэтт не проклятия.Разум это нечто большее,это дано свыше,от создателей человеческого рода.
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