рассчитать калории на 9 км с рюкзаком 10 кг, скоростью 5 км/ч и чем их восстановить
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рассчитать калории на 9 км с рюкзаком 10 кг, скоростью 5 км/ч и чем их восстановить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 минут 53 ккал 10 минут 105 ккал 20 минут 210 ккал 30 минут 315 ккал 45 минут 473 ккал 1 час 630 ккал
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