рассчитать калории на 9 км с рюкзаком 10 кг, скоростью 5 км/ч и чем их восстановить

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рассчитать калории на 9 км с рюкзаком 10 кг, скоростью 5 км/ч и чем их восстановить

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