СРООООООЧНО!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!! Нужно подобрать в каждый пункт по 15 слов : а)слова разделительным ъ знаком, б ) с разделительным ь знаком, в) с мягким знаком показателем мягкости, г) с мягким знаком пок...
Русский язык
СРООООООЧНО!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!! Нужно подобрать в каждый пункт по 15 слов : а)слова разделительным ъ знаком, б ) с разделительным ь знаком, в) с мягким знаком показателем мягкости, г) с мягким знаком показателем грамматической формы (существительное, женский род , единственное число, 2 лицо, инфинитив) БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)предъявить,объем,разъёмный,съёмный,объединение, разъединение,объезд, объездчик, подъезд,съезд,разъезд,объявление,объяснение,разъяснение,разъяренныйБ)колье, копьё, муравьи, компьютер, семья, листья, ружьё, бельё, платье, счастье, медвежьи, лисьи, деревья, муравьи, вареньеВ) пальба, львиный, фольга, льдина, скользить, резьба, возьму, раньше, нянька, письмо,ведьма, свадьба,скальпель, вальс,большег) речь,тушь,лечь, , печь, мышь, тишь,жечь, молодежь, петь, спать,дочь,назначь,рожь,съешь, сыпься,ночь
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