СРООООООЧНО!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!! Нужно подобрать в каждый пункт по 15 слов : а)слова разделительным ъ знаком, б ) с разделительным ь знаком, в) с мягким знаком показателем мягкости, г) с мягким знаком пок...

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СРООООООЧНО!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!!! Нужно подобрать в каждый пункт по 15 слов : а)слова разделительным ъ знаком, б ) с разделительным ь знаком, в) с мягким знаком показателем мягкости, г) с мягким знаком показателем грамматической формы (существительное, женский род , единственное число, 2 лицо, инфинитив) БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!

Автор: Гость