Какие есть циклоны и антициклон по географии
География
Какие есть циклоны и антициклон по географии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Циклон -область с пониженным давлением в центре. (тайфун в Восточной Азии, ураган территории Европы) Антициклон - область с повышенным давлением в центре. (сухая погода со слабыми ветрами. происходит по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки — в Южном)
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