Какие есть циклоны и антициклон по географии

Гость: Гость:

Циклон -область с пониженным давлением в центре. (тайфун в Восточной Азии, ураган территории Европы) Антициклон - область с повышенным давлением в центре. (сухая погода со слабыми ветрами. происходит по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки — в Южном)