На сколько градусов повысится температура воды массой 8 кг,если она получит колич??ство теплоты,равное 336 кДж

Физика

На сколько градусов повысится температура воды массой 8 кг,если она получит колич??ство теплоты,равное 336 кДж

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