На сколько градусов повысится температура воды массой 8 кг,если она получит колич??ство теплоты,равное 336 кДж
Физика
На сколько градусов повысится температура воды массой 8 кг,если она получит колич??ство теплоты,равное 336 кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=8 кг Q=336 кДж=336*10³ Дж c=4,2*10³ Дж/кг*С° Δt=? Решение: Q=cmΔt Δt=Q/cm Δt=336*10³/4,2*10³*8=10 С° Ответ: Δt=10 С°
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