(425+c)×5=2815 найти корень уравнения
Математика
(425+c)×5=2815 найти корень уравнения
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Гость:
Надеюсь понятно написала решение
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