Какие части света есть?
География
Какие части света есть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Север.запад.юг.восток
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