ЗАДАЧА.в супермаркете за день продали 205 кг винограда ,апельсинов в 3 раза больше,ч??м винограда ,а яблок на 346 кг меньше ,чем винограда и апельсинов вместе .сколько килограммов яблок продали за день? Помогите пожалуйста

Математика

ЗАДАЧА.в супермаркете за день продали 205 кг винограда ,апельсинов в 3 раза больше,ч??м винограда ,а яблок на 346 кг меньше ,чем винограда и апельсинов вместе .сколько килограммов яблок продали за день? Помогите пожалуйста

Автор: Гость