ЗАДАЧА.в супермаркете за день продали 205 кг винограда ,апельсинов в 3 раза больше,ч??м винограда ,а яблок на 346 кг меньше ,чем винограда и апельсинов вместе .сколько килограммов яблок продали за день? Помогите пожалуйста

Математика
ЗАДАЧА.в супермаркете за день продали 205 кг винограда ,апельсинов в 3 раза больше,ч??м винограда ,а яблок на 346 кг меньше ,чем винограда и апельсинов вместе .сколько килограммов яблок продали за день? Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)205*3=615кг-апельсины 2)615+205=820кг-виноград и апельсины 3)820-346=474кг-яблоки Ответ: 474 кг яблок - продали за день.
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