Помогите!Forward 6 класс!В фотографиях задание!Помогите пожалуйста!Это очень срочно!

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Здравствуйте, дорогие читатели RAP, RAP попросил нас написать о семьях в разных странах. Я посылаю фото нашей семьи — Шмелевы. Меня зовут Максим. Мне 13. Вчера был день рождения моего дедушки. Моего дедушку зовут Борис Иванович Шмелев. Шмелев наша фамилия, Борис имя моего деда, а Иванович его отчество, это означает, что его отца звали Иван. В русском языке принято обращаться к взрослым по имени и отчеству. Моему дедушке вчера исполнилось 65, и у нас был большой семейный праздник. Он был так счастлив! Моя бабушка тоже была очень счастлива. Это был день, когда вся наша большая семья собралась вместе. У моего дедушки есть два сына – Николай и Михаил, и одна дочь — Мария. Дети Бориса Ивановича все в браке, так что у него есть две снохи (жены сыновей) и один зять (муж дочери). В английском языке чтобы описать родственников через брак вы просто добавляете «in-law». Наталья – невестка моего отца. В русском языке у нас есть специальные слова для каждого из них, например зять и невестка … У всех детей моего дедушки есть собственные дети, так что у меня 2 двоюродных брата и одна двоюродная сестра — Виктор, Сергей и Ольга. Виктор и Сергей сыновья Николая. Я племянник Николая. Виктор и Сергей племянники моего отца. Ольга является дочерью Марии и племянницей моего отца. Мои бабушка и дедушка любит нас, своих внуков, — мы все получаем подарки от них, когда они навещают нас по праздникам! Все мои родственники говорят, что моя мать, их тетя, является лучшей тетушкой в мире. Мне повезло, что у меня есть много родственников. Но мой дедушка самый удачливый из всех, у него 3 детей и 4 внуков! ЕСЛИ НУЖЕН ПЕРЕВОД , ТО ВОТ...