В магазин привезли 600 кг овощей .Морковь составляла1/3 всех овощей.а свекла1/5 остатка сколько свеклы привезли в магазин
Математика
В магазин привезли 600 кг овощей .Морковь составляла1/3 всех овощей.а свекла1/5 остатка сколько свеклы привезли в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600:3*1=200 кг морковь 600-200=400 кг остаток 400:5*1=80 кг свекла
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