В магазин привезли 600 кг овощей .Морковь составляла1/3 всех овощей.а свекла1/5 остатка сколько свеклы привезли в магазин

Математика

В магазин привезли 600 кг овощей .Морковь составляла1/3 всех овощей.а свекла1/5 остатка сколько свеклы привезли в магазин

Автор: Гость