11 Укажите строку, в которой оба глагола — в форме будущего времени. А пишу, говорят Б вычел, отблагодарил В хочу, вышел Г напишет, отмоем 22 Укажите глагол ІІ спряжения. А стричь Б писать В слушать Г слышать 33 У...
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11 Укажите строку, в которой оба глагола — в форме будущего времени. А пишу, говорят Б вычел, отблагодарил В хочу, вышел Г напишет, отмоем 22 Укажите глагол ІІ спряжения. А стричь Б писать В слушать Г слышать 33 Укажите глагол в форме повелительного накло- нения. А думает Б подумал бы В принеси Г несут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 г напишет, отмоем 2 в слушать 3 в принеси
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