11 Укажите строку, в которой оба глагола — в форме будущего времени. А пишу, говорят Б вычел, отблагодарил В хочу, вышел Г напишет, отмоем 22 Укажите глагол ІІ спряжения. А стричь Б писать В слушать Г слышать 33 У...

Русский язык

11 Укажите строку, в которой оба глагола — в форме будущего времени. А пишу, говорят Б вычел, отблагодарил В хочу, вышел Г напишет, отмоем 22 Укажите глагол ІІ спряжения. А стричь Б писать В слушать Г слышать 33 Укажите глагол в форме повелительного накло- нения. А думает Б подумал бы В принеси Г несут

Автор: Гость