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Сколько часов в году?
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Сколько часов в году?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
365*24=8760 часов в году
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