Перевод ухо на Каз язык и его фонетически разбор

Қазақ тiлi
Перевод ухо на Каз язык и его фонетически разбор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Құлақ - 1) б.б 2) а.б қ - қатаң ұ - жуан қысан еріндік л - үнді а - жуан ашық езулік қ - қатаң 5 əріп 5 дыбыс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу! С решением !Из пункта А в пункт Б вышла грузовая машина со ??коростью 35км/ч, а через 5 часов вслед вышла машина со скорост...
Ответить
Литература
Вопросы по тексту,,Ромео и Джульетта" 1.В кого был влюблен Ромео перед тем как встретил Джульетту? 2.Кого убил Ромео? 3.Сколько лет было Джул...
Ответить
География
Какие есть природные зоны суши?
Ответить
Русский язык
Помагите пожалуйста, хочу быть уверен правильно ли я сделал
Ответить
Математика
Сократите: 76/90 , 150/120 , 140/210 ,330/495
Ответить