Перевод ухо на Каз язык и его фонетически разбор
Қазақ тiлi
Перевод ухо на Каз язык и его фонетически разбор
Ответ(ы) на вопрос:
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Құлақ - 1) б.б 2) а.б қ - қатаң ұ - жуан қысан еріндік л - үнді а - жуан ашық езулік қ - қатаң 5 əріп 5 дыбыс
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