Сократите: 76/90 , 150/120 , 140/210 ,330/495
Математика
Сократите: 76/90 , 150/120 , 140/210 ,330/495
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76/90=38/45 150/120=15/12=5/4 140/210=14/21=2/3 330/495=66/99=2/3
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