Нужно сочинить басню в стихотворной форме и про животных! Прошу помогите очень н??до ,а сам не могу придумать!

Литература

Нужно сочинить басню в стихотворной форме и про животных! Прошу помогите очень н??до ,а сам не могу придумать!

Автор: Гость