Нужно сочинить басню в стихотворной форме и про животных! Прошу помогите очень н??до ,а сам не могу придумать!
Литература
Нужно сочинить басню в стихотворной форме и про животных! Прошу помогите очень н??до ,а сам не могу придумать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши про волка и лису с мухой
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