Ребят, не могу вспомнить что делать в такой ситуации -8x^2+x+2.5=0 по идее переднее чи??ло умножаеться на последнее что бы в начале не было этих 8, ну типо: -x^2+x+20=0 потом решаються корни...но что то с этим 8 потом надо...
Математика
Ребят, не могу вспомнить что делать в такой ситуации -8x^2+x+2.5=0 по идее переднее чи??ло умножаеться на последнее что бы в начале не было этих 8, ну типо: -x^2+x+20=0 потом решаються корни...но что то с этим 8 потом надо было сделать...только что ...
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