Нужен перевод. Пожалуйста! Картина английского художника Альма-Тадема сэра Лоуренса посвящена – Гелиогабалу, который на своем пиру засыпал гостей цветами, и те задохнулись от их ароматов. Альма-Тадема сэр Лоуренс (1836−1912) —...

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Нужен перевод. Пожалуйста! Картина английского художника Альма-Тадема сэра Лоуренса посвящена – Гелиогабалу, который на своем пиру засыпал гостей цветами, и те задохнулись от их ароматов. Альма-Тадема сэр Лоуренс (1836−1912) — английский художник, автор 408 полотен, преимущественно посвящённых античности. Альма-Тадема родился в Нидерландах, учился в Королевской академии в Антверпене. Впервые написал картину с античным сюжетом в 1858 году. Он тщательно изучал и зарисовывал музейные экспонаты в Британском музее и в Лувре, впоследствии эти рисунки заполняли его картины, воспроизводил мельчайшие детали. Он тщательно изучал артефакты Римской империи в музеях Италии, в частности, в Помпеях. Сюжет картины «Розы Гелиогабала» взят из «Авторов жизнеописаний Августов» — римского историографического литературного памятника. По преданию, Гелиогабал — двадцать третий римский император — на одном из своих пиршеств засыпал гостей таким количеством цветов, что они задохнулись от аромата. Первое, что бросается в глаза, — розовая масса, в которой просматриваются чьи-то головы, тела. Потом взгляд переходит на компанию, которая расположилась на лежанках около столика на некотором возвышении и наблюдает за происходящим: кто с любопытством, кто безразлично, кто со злорадством. Зрительная рамка картины — колонны слева и справа, на втором плане — голубое небо и силуэт гор. Слева стоит курильница, за ней играет флейтистка. Ближе к зрителю видно полотнище тента, с которого упали лепестки роз. Их настолько много, что они почти закрыли тех, кто внизу. Кто эти люди? Сложно, если не сказать невозможно, определить, где и кто на этом полотне. На помощь приходит отклик, написанный Фредериком Фаррарой — современником Альма-Тадема, богословом, писателем, капелланом при дворе королевы Виктории. Гелиогабал прожил короткую жизнь, с 203 до 222 года н.э. Ему было всего четырнадцать лет, когда он стал императором, а на престол его возвела Маеса — бабушка по матери. За время своего властвования он успел поменять пять жен, а заодно разрушить римские религиозные традиции и отменить сексуальные запреты. Его похождения и гневливость вызвали всеобщую нелюбовь, в итоге его свергли.

Автор: Гость