СРОЧНО!!! Сочинение на тему" На мой взгляд для успешного общения необходимо..." СРОЧ??О!!!!
Русский язык
СРОЧНО!!! Сочинение на тему" На мой взгляд для успешного общения необходимо..." СРОЧ??О!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вежливо себя вести не ругаться не обзываться войти в доверие не рассказывать секретов если попросили
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