Как правильно разделить слово для переноса ( переступить)??????
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Как правильно разделить слово для переноса ( переступить)??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пе-реступить Пере-ступить Пересту-пить
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