Разбери слова по составу побежишь недоверчивая

Русский язык
Разбери слова по составу побежишь недоверчивая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побежишь-корень беж, приставка по, ишь окончание. Недоверчивая-корень довер, приставка не, суффикс чив, окончание ая.
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