Разбери слова по составу побежишь недоверчивая
Русский язык
Разбери слова по составу побежишь недоверчивая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побежишь-корень беж, приставка по, ишь окончание. Недоверчивая-корень довер, приставка не, суффикс чив, окончание ая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На одной прямой и юра поставить 6 точек на расстоянии 2 сантиметра одна от другой а на другой прямой 11 точек на расстоянии 11 метров одна от друго...
Химия
Определить: какими внешними эффектами соправождаются такие хим. процессы: Скисан??е молока, горение дров, брожение сока, подгорание ржавчины на ско...
Русский язык