Что можно узнать из повести об опасностях передвижения по пустыне скажите плез!!

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Что можно узнать из повести об опасностях передвижения по пустыне скажите плез!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно узнать о том, как опасно передвигаться по пустыне хд. А вообще можно узнать о том, что там есть скорпионы опасные для жизни и мало воды, из-за ее отсутствия  - долго не протянешь
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