Что можно узнать из повести об опасностях передвижения по пустыне скажите плез!!
История
Что можно узнать из повести об опасностях передвижения по пустыне скажите плез!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно узнать о том, как опасно передвигаться по пустыне хд. А вообще можно узнать о том, что там есть скорпионы опасные для жизни и мало воды, из-за ее отсутствия - долго не протянешь
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