На одной прямой и юра поставить 6 точек на расстоянии 2 сантиметра одна от другой а на другой прямой 11 точек на расстоянии 11 метров одна от другой какой длины от 1 до последней точки получилось отрезки на этих прямых

Математика

На одной прямой и юра поставить 6 точек на расстоянии 2 сантиметра одна от другой а на другой прямой 11 точек на расстоянии 11 метров одна от другой какой длины от 1 до последней точки получилось отрезки на этих прямых

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