На одной прямой и юра поставить 6 точек на расстоянии 2 сантиметра одна от другой а на другой прямой 11 точек на расстоянии 11 метров одна от другой какой длины от 1 до последней точки получилось отрезки на этих прямых
Математика
На одной прямой и юра поставить 6 точек на расстоянии 2 сантиметра одна от другой а на другой прямой 11 точек на расстоянии 11 метров одна от другой какой длины от 1 до последней точки получилось отрезки на этих прямых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между 6 точками 5 промежутков 2*6=12см между 11 точками 10 промежутков 11*10=110м Ответ 12 см и 110 м
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