Ширина прямоугольника 5см,длинна9см. Длину увеличили на 2 см.на сколько сантиметро?? увеличился периметр прямоугольника
Математика
Ширина прямоугольника 5см,длинна9см. Длину увеличили на 2 см.на сколько сантиметро?? увеличился периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р1=(5+9)*2=28 см Р2=(5+9+2)*2=32 см 32-28=4см Ответ: на 4 см увеличился периметр
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