Число 856 разделили в отношении 3 к 5 найдите произведение получившихся чисел. Пмогите пожалуйста.
Математика
Число 856 разделили в отношении 3 к 5 найдите произведение получившихся чисел. Пмогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
856:8=107 одна часть 107*3=321 107*5=535 ответ 321/535=3/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Imagine that you are going to visit a shopping centre soon. Write an email to your friend and ask her/him to join you.
Русский язык
Срочно помогите пожалуйста в каком предложении один второстепенный член зависит от другого? напишите предложение просто
Математика
Математика
В музее надо сделать витрину для мелких экспонатов стекло для витрины уже есть эт?? квадрат площадью 64 дицыметров в квадрате осталось сделать ящик...
Английский язык