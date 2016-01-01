Число 856 разделили в отношении 3 к 5 найдите произведение получившихся чисел. Пмогите пожалуйста.

Математика
Число 856 разделили в отношении 3 к 5 найдите произведение получившихся чисел. Пмогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
856:8=107 одна часть 107*3=321 107*5=535 ответ 321/535=3/5
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