Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соединенных как на рисунке: ??а первой 48 зубцов, на второй - 12, на третьей - 8. Когда хотя бы одна из шестеренок заканчивает полный оборот, часы бьют. Известно, что централ...

Математика

Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соединенных как на рисунке: ??а первой 48 зубцов, на второй - 12, на третьей - 8. Когда хотя бы одна из шестеренок заканчивает полный оборот, часы бьют. Известно, что центральная шестеренка сделала 16 оборотов. Сколько раз пробили часы?

Автор: Гость