Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соединенных как на рисунке: ??а первой 48 зубцов, на второй - 12, на третьей - 8. Когда хотя бы одна из шестеренок заканчивает полный оборот, часы бьют. Известно, что централ...

Математика
Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соединенных как на рисунке: ??а первой 48 зубцов, на второй - 12, на третьей - 8. Когда хотя бы одна из шестеренок заканчивает полный оборот, часы бьют. Известно, что центральная шестеренка сделала 16 оборотов. Сколько раз пробили часы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо узнать сколько оборотов сделала: маленькая шестеренка Для этого 16*12/8=24 оборота Большая шестеренка 16*12/48=4 оборота Суммируем  4+16+24=44оборота
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