Помогите пожалуйста!! распределить в две группы: 1. с мягким согласным звуком в конце 2.с твердым согласным звуком в конце Сирень, клен, двор, дверь, ел, ель, тетрадь, слон, окунь, рис, рысь, мальчик, брат, брать, отец, мар...

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Помогите пожалуйста!! распределить в две группы: 1. с мягким согласным звуком в конце 2.с твердым согласным звуком в конце Сирень, клен, двор, дверь, ел, ель, тетрадь, слон, окунь, рис, рысь, мальчик, брат, брать, отец, марш, перец, май, герой, мебель.

Автор: Гость