Помогите пожалуйста!! распределить в две группы: 1. с мягким согласным звуком в конце 2.с твердым согласным звуком в конце Сирень, клен, двор, дверь, ел, ель, тетрадь, слон, окунь, рис, рысь, мальчик, брат, брать, отец, мар...
Русский язык
Помогите пожалуйста!! распределить в две группы: 1. с мягким согласным звуком в конце 2.с твердым согласным звуком в конце Сирень, клен, двор, дверь, ел, ель, тетрадь, слон, окунь, рис, рысь, мальчик, брат, брать, отец, марш, перец, май, герой, мебель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сирень, дверь, ел, ель, тетрадь, окунь, рысь, брать, май, герой, мебель. 2. Все остальные
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