Решить пример 2.4:(1.5*3 1/3-1 4/5) =
Математика
Решить пример 2.4:(1.5*3 1/3-1 4/5) =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4 : (1.5 * 3 1/3 - 1 4/5) = 2,4 : (3/2 * 10/3 - 1,8) = 2,4 : (5 - 1,8) = = 2,4 : 3,2 = 24/32 = 3/4 = 0,75 1). 1,5 * 3 1/3 = 3/2 * 10/3 = 10/2 = 5 2). 5 - 1 4/5 = 5 - 1,8 = 3,2 3). 2,4 : 3,2 = 24/32 = 3/4 = 0,75
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