Утворити складні слова Висока кваліфікація, добувати сіль, подібний до м яча, культура і побуд,історія та етнографія,північний схід

Українська мова
Утворити складні слова Висока кваліфікація, добувати сіль, подібний до м яча, культура і побуд,історія та етнографія,північний схід
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Каковы недостатки раковин моллюсков?
Ответить
Русский язык
Составить рассказ на картины Ильи Семеновича Остроухова Золотая осень
Ответить
Математика
На одной прямой юра поставили 6 точек на расстоянии 2 сантиметра Одна другой а на д??угой прямой 11. На расстоянии 1 сантиметра одна от другой како...
Ответить
История
Общие черты учения М. Лютера и Ж. Кальвина
Ответить
География
Какому климатическому поясу свойственна возможность получить солнечный ожог не ??нимаю шубу?
Ответить