Составить рассказ на картины Ильи Семеновича Остроухова Золотая осень

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Составить рассказ на картины Ильи Семеновича Остроухова Золотая осень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине Остроухова изображен солнечный осенний день. Сентябрь, октябрь, ноябрь-осенние месяцы. Их не спутаешь ни с чем . У каждого свой цвет и характер. На мой взгляд на картине Остроухов изобразил сентябрь-золотая пора осени. Красивые деревья., стоящие в осеннем лесу, радуют наш взор. Художник изобразил яркий, солнечный день, чтобы наш взор радовался от этой красоты. В этом осеннем лесу на заднем плане стоят необычно красивые деревья, за их прекрасными «платьями» только в просветах виднеется бледно-голубое небо.а какой красивый ковер из листьев постелен под ногами!низкое солнце уже не так хорошо греет, но зато как блестит!Небольшой осенний лес так и сверкает весь насквозь, тихонько шелестя своими уже пожелтевшими и покоробленными листьями. Так и хочется побывать в этом лесу, послушать пение птиц, подышать чистым и свежим воздухом. Мне кажется , что картина Остроухова вся пропитана любовью к природе.Он очень удачно изобразил лес и природу. Картина полна чуда!
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