На одной прямой юра поставили 6 точек на расстоянии 2 сантиметра Одна другой а на д??угой прямой 11. На расстоянии 1 сантиметра одна от другой какой длины первой до последней точки получился отрезки на этих прямых
Математика
На одной прямой юра поставили 6 точек на расстоянии 2 сантиметра Одна другой а на д??угой прямой 11. На расстоянии 1 сантиметра одна от другой какой длины первой до последней точки получился отрезки на этих прямых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6×2)+(11×1)=12+11=23
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