Музее надо сделать витрину для мелких экспонатов стекло для витрины уже есть это ??вадрат площадью 64 дециметра в квадрате осталось сделать ящик для экспонатов крышкой которая будет это стекло Какие размеры должны быть у этого ...
Математика
Музее надо сделать витрину для мелких экспонатов стекло для витрины уже есть это ??вадрат площадью 64 дециметра в квадрате осталось сделать ящик для экспонатов крышкой которая будет это стекло Какие размеры должны быть у этого ящика Есть ли объем должен быть равен 128 дециметров в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размеры ящика будут 8- длина 8- ширина 2- высота Поскольку стекло имеет форму квадрата и площадь 64, то стороны будут х2=64 Х=корень квадратный из 64=8 ДМ стороны квадрата длина, Ширина А объём V=длина*ширина*высота V=128=64*У У=128/64 У=2-высота Следует размер ящика Длина, Ширина 8 ДМ Высота 2 дм
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