Музее надо сделать витрину для мелких экспонатов стекло для витрины уже есть это ??вадрат площадью 64 дециметра в квадрате осталось сделать ящик для экспонатов крышкой которая будет это стекло Какие размеры должны быть у этого ...

Математика

Музее надо сделать витрину для мелких экспонатов стекло для витрины уже есть это ??вадрат площадью 64 дециметра в квадрате осталось сделать ящик для экспонатов крышкой которая будет это стекло Какие размеры должны быть у этого ящика Есть ли объем должен быть равен 128 дециметров в кубе

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